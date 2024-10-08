شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: تكريمات الفنانين شكلية ولا يفكر أحد فيما يتركه المكرم من أثر والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمود حميدة، خلال ندوة تكريمه بمهرجان وهران للفيلم العربى، إن تكريمات الممثلين حاليا تكريمات شكلية ولا يفكر أحد فيما تركه المكرم من أثر هل ترك ما يستحق هل لديه بصمة.

وأكد محمود حميدة أنه كان يرفض كل التكريمات التي تعرض عليه، ويرد عليها بأن إكرام الميت دفنه، لكنه مؤخرا شعر أن الجهات أو الأشخاص التي تعرض عليه التكريم من غير اللائق أن يرفضها، وبالتالي قبل التكريم.

وفي سياق متصل شهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، حضور عدد كبير من الجمهور الجزائري والجاليات الفلسطينية والداعمين للقضية الفلسطينية، عرض مشروع أفلام من المسافة صفر، حيث ارتدى عدد كبير من الحضور الشال الفلسطيني فيما حملت السيدات العلم الفلسطيني مطلقين الزغاريد الفلسطينية قبل عرض الفيلم.

مشروع المسافة صفر للمخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي، وهي الأفلام التي تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين في غزة بعد طوفان الأقصي وعددها 22 فيلمًا عرض منهم 11 فيلم اليوم الإثنين ويعرض غدًا الباقي، ويأتي عرض الأفلام احتفاءً بمرور 365 يومًا على طوفان الأقصي.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في إطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سيئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.