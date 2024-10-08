شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى الـAI يساعد تيتا زوزو فى إنقاذ حياة حفيدتها ديجا من الانتحار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح رشدى الـAI (إسلام إبراهيم) شخصا أساسيا فى حياة تيتا زوزو "إسعاد يونس"، حيث يحرص دائما على مساعدتها فى مشاكلها المختلفة مع أولاها وأحفادها، وكان آخرهم خلال الحلقة 13 من مسلسل تيتا زوزو، عندما قام بتنبيهها إلى وجود فيديو نشرته حفيدتها ديجا.

وعندما قامت تيتا زوزو بالدخول على الفيديو تفاجأت بحفيدتها تعلن وحدتها وحزنها الشديد وشعورها بعد الحب ممن حولها، كما أعلنت خلال الفيديو عن نيتها في الانتحار والتخلص من حياتها، لتقوم زوزو بالذهاب سريعا إلي منزلها ومحاولة التواصل مع ابنتها وزوجها للحاق بابنتهم، وبالفعل تذهب زوزو إلى منزل ابنتها برفقة باقي أولادها، ويلحقون بديجا

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.