شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طلعت زكريا من أمام قبر والده بالإسكندرية: برتاح جدا لما بزورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل طلعت زكريا على إحياء الذكرى الـ5 لوفاة والده، وقام بزيارة قبره فى مدينة الإسكندرية، معبرا عن اشتياقه الشديد له.

ونشر عمر طلعت زكريا صورة له من أمام قبر والده، عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "زياره للحبيب اللى واحشنى، ربنا يرحمك يا صاحبى برتاح جدا لما بزورك".



عمر طلعت زكريا من أمام قبر والده الراحل

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادي بادي" من بطولة الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ونورا.

شارك طلعت زكريا في بطولة عدد كبير من الأفلام منها حريم كريم، وسيد العاطفي، وحاحا وتفاحة، وجاءنا البيان التالي، وأبو علي، لكن يعد فيلم طباخ الريس، من أشهر أعماله الفنية، كما شارك في أكثر من 172 عملا فنيا.

طلعت زكريا تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة ابنيه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد التي تبناها طلعت زكريا فنيا.

توفى طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في أحد مستشفيات أكتوبر، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بالتهاب حاد فى الرئة.

وكانت آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.