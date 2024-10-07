بالفيديو.. أحدث ظهور لـ جوري بكر مع ابنها في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها ومحبيه، أحدث ظهور لها مع ابنها من إحدى شوارع مدينة بورسعيد.

ونشرت جوري بكر مقطع فيديو مع ابنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بورسعيد والحب كله".

وشاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "مسار إجباري" من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ومحمود البزاوي، ورشدي الشامي، ومي الغيطي، وإخراج نادين خان.

كما تشارك جوري بكر في مسلسل "مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

اقرأ أيضا..

ماذا قال مخرج "The Godfather" عن فيلم "Joker: Folie a Deux"؟

"مكسوفة من ربنا".. أول تعليق من نشوى مصطفى بعد إجرائها عملية جراحية