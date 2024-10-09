مباحث الضرائب تكشف النقاب عن 441 قضية تهرب ضريبي وجمركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتزامن مع جهودها المستمرة، تواصل أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارات العامة لقطاع الأمن الاقتصادي، تنفيذ حملات أمنية مكثفة.

في مجال شرطة النقل والمواصلات، نفذت الإدارة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وقد أسفرت جهودها عن ضبط 1496 قضية متنوعة.

أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد حققت نتائج إيجابية من خلال ضبط 8148 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، فقد أسفرت جهودها عن ضبط 441 قضية في مجالات مختلفة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى مواجهة مختلف أشكال الجريمة والأنشطة الإجرامية، وتعزيز مستوى الأمان في المجتمع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.