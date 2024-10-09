ضبط 5 قضايا تهريب مخدرات وبضائع أجنبية عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، لاسيما جرائم التهريب، حيث أسفرت جهود قطاع أمن المنافذ عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية.

في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 5 قضايا. كما تم ضبط قضية واحدة تتعلق بتهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية، أسفرت الحملات عن ضبط 2661 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 49 قضية في مجال الأمن العام.

كما نفذت أجهزة الأمن 268 حكمًا قضائيًا متنوعًا. وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 5 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية.