"مكسوفة من ربنا".. أول تعليق من نشوى مصطفى بعد إجرائها عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب، وخروجها من المستشفى مؤخرًا.

ونشرت مصطفى، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لشخص أمام الكعبة يؤدي مناسك العمرة ويدعو لها بالشفاء العاجل.

وعقبت نشوى مصطفى على الفيديو، وكتبت: "الحمد لله رب العالمين أنا معرفش ابننا المحترم ده ولا عمري شفته فى حياتي ولا أعرف من اي بلد، ومكسوفة من ربنا وكرمه عليا، الحمد لله على قدر الله كل قدر الله خير، وشكراً يارب على رضاك".

وأتمت: "اللهم ادمها نعمة وأنا يارب راضية وممتنة لكل قدرك وأشهد أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله".

وكانت نشوى مصطفى، قد تعرضت خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب.

يذكر أن، نشوى مصطفى من مواليد 15 أكتوبر 1968 وحصلت على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة ثم تخرجت في معهد الفنون المسرحية، وقدمت للسينما أفلامًا عدة منها "حرامية في كي جي تو، أحلام الفتى الطايش، الرجل الأبيض المتوسط، فيلم ثقافي"، و قدمت للتليفزيون مسلسلات كثيرة مثل "أنا و بابا و ماما، ضمير أبلة حكمت، خالتي صفية والدير، زيزينيا". وشاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "إمبراطورية م".

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