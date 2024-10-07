طرح "ولنا في الخيال حياة" و"بنات الباشا" قريبا في دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد شركة ريد ستار لطرح أحدث إنتاجاتها الفنية، إذ تعكف الفترة الحالية على الانتهاء من كافة تفاصيل فيلمين جديدين "بنات الباشا" و"ولنا في الخيال حياة" استعدادا لطرحهما في دور العرض السينمائي قريبا.

وانتهى المخرج محمد العدل من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "بنات الباشا"، الذي جرى تصوير أيامه الأخيرة بطنطا، من بطولة النجوم: زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية.

كما يتعاون في صناعته عدد من كبار صناع السينما، فتدير التصوير نانسي عبدالفتاح، والديكور لأحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب، أما المونتاج فهو لداليا الناصر.

وتستعد المخرجة سارة رزيق لمرحلة ما بعد الإنتاج لفيلم "ولنا في الخيال حب"، وهو العمل الذي يدور في قالب رومانسي اجتماعي.

الفيلم بطولة النجم أحمد السعدني مع مايان السيد وعمر رزيق، وهو العمل الأول لمدير التصوير الواعد محمد جاد.

ديكور الفيلم لحمزة طه، وتصميم الملابس ليلى ماجد والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد.