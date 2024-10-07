تسعيناتي باند تحتفل بعيد ميلادها الأول في ساقية الصاوي هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل فرقة تسعيناتي باند، بعيد ميلادها الأول في ساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل بقاعة النهر، وسعر التذكرة ٢٠٠ جنيه.

وتقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول الحفلات فى الساقية: