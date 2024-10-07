أنغام في احتفالات نصر أكتوبر: الدول المحتلة ستنتصر قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت المطربة أنغام على التعبير عن سعادتها بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أملها في إنهاء الاحتلال في جميع الدول.

وعبر حسابها على موقع “إكس”، كتبت أنغام: “في ظروف استثنائية بنحتفل بنصر تاريخي، كل سنة ومصر حرة، قوية، مستقلة. الآلاف اللي ماتوا عشان سيادة مصر على أرضها بقى في مكانهم دلوقتي ملايين، وقريب هنشوف كل الدول اللي طالها الاحتلال بيحتفلوا بأيام نصرهم، ويارب دايمًا أكتوبر شهر نصر وعزة لينا.”

على صعيد آخر، أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطربة أنغام، المقام ضمن سلسلة حفلات “ليالي مصر”، عن نفاذ جميع تذاكر الحفل المقرر إقامته في المتحف الكبير يوم الجمعة 11 أكتوبر.

تراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 2000 و3000 و4000 و6000 و8000 و10000 جنيه.

ويعد هذا الحفل الأول لأنغام في مصر بعد طرح ألبومها “تيجي نسيب”، الذي تصدرت أغانيه قوائم الأكثر رواجاً على موقع يوتيوب.