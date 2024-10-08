نشوى مصطفى بعد جراحة في القلب: “ممتنة لكرم ربنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية لتركيب دعامات في القلب وخروجها مؤخرًا من المستشفى. جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشرته مصطفى على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه شخص أمام الكعبة المشرفة يؤدي مناسك العمرة ويدعو لها بالشفاء العاجل.

وعلقت نشوى مصطفى على الفيديو قائلة: “الحمد لله رب العالمين، أنا لا أعرف هذا الشخص المحترم ولم ألتق به من قبل، ولكني ممتنة لربنا وكرمه عليّ”. وأضافت: “الحمد لله على قدر الله كل قدر الله خير”.

وكانت الفنانة قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، استدعت دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة لتركيب دعامات في القلب.

يُذكر أن نشوى مصطفى من مواليد 15 أكتوبر 1968، وحصلت على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة قبل أن تتخرج في معهد الفنون المسرحية. قدمت العديد من الأعمال السينمائية مثل “حرامية في كي جي تو” و”أحلام الفتى الطايش”، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسلات تلفزيونية ناجحة مثل “أنا وبابا وماما” و”ضمير أبلة حكمت”. وظهرت مؤخرًا في دراما رمضان 2024 في مسلسل “إمبراطورية م”.