بعد تداول خلافه مع رجل أعمال.. 10 معلومات عن إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدر اسم المطرب إيهاب توفيق، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تداول وجود خلاف بينه وبين أحد رجال الأعمال بشأن فيلا يمتلكها "توفيق".

وحاول موقع "الخليج 365" التواصل معه لتوضيح حقيقة هذا الخلاف، إلا أنه لم يتسجيب للرد على هاتفه.

ونستعرض لكم معلومات عن إيهاب توفيق في السطور التالية:

- عمره 58 عاما .

- من مواليد 7 يناير 1966.

- الابن الوحيد لوالده المهندس أحمد توفيق.

- كان له شقيق توفي إثر حادثٍ مؤسف وعمره 12 عاما.

- شارك في إحدى البرامج لاكتشاف المواهب، وعندما غنى كان الموسيقار محمد عبد الوهاب عضوًا في لجنة التحكيم، فاكتشف موهبته، واقترح أن يكون اسمه إيهاب توفيق.

- كان أول لقاء له مع الجمهور عام 1989 عبر ألبوم "لقاء النجوم" وكان ألبومًا يضم المواهب الجديدة وكان من بينهم وغنى الأغنية المنفردة "داني" وتعرف بإسم "الأسمراني".

- صدر أول ألبوم له بعنوان "إكمني" عام 1990.

- في رصيده ما يقرب من 18 ألبوم غنائي منهم ألبوم "رسمتك" ، ألبوم "مراسيل" ، ألبوم "عدى الليل" عام 1995، وألبوم "سحراني" عام 1999 .

- انتقل من شركة "هاي كواليتي" إلى "روتانا" التي أنتجت له ألبومه "اسمك إيه"، ومنها إلى شركة "عالم الفن" عام 2007.

- كانت آخر أعماله الغنائية "الأستاذ" الذي طرحه على "يوتيوب" وشاركه الغناء مطرب المهرجانات إسلام شيندي.

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