شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس جديدة من فيلم بنات الباشا بعد الانتهاء من تصويره والان مع تفاصيل الخبر

انتهى المخرج محمد العدل من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم بنات الباشا، الذي جرى تصوير أيامه الأخيرة في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وذلك بعد تصوير المشاهد الأولى في محافظة الإسكندرية وبعد ذلك انتقل فريق العمل إلى القاهرة ومنها إلى طنطا، ومن المقرر أن يبدأ ماندو العدل سريعا في عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الفيلم للعرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم بنات الباشا بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود و ضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومدير التصوير نانسي عبد الفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب، أما المونتاج فهو لداليا الناصر.

فيلم "بنات الباشا" يجمع زينة والمخرج ماندو العدل للمرة الثانية في السينما بعدما قدما سوياً فيلم "الكبار" عام 2010 الذى سجل أول أعمال ماندو العدل الإخراجية وشارك في بطولته عمرو سعد وخالد الصاوي، كما تعاونت زينة مع ماندو في الدراما أيضاً خلال مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمى وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وكانت زينة قد قدمت فى بداية العام فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وشارك فى بطولته أحمد العوضى، عصام السقا حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر، مجدى فكرى، وائل العونى، مايا فارس، وعدد آخر من الفنانين.



ابطال فيلم بنات الباشا



زينة واحمد مجدى وتارا عبود وناهد السباعى