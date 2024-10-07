"غطرسة إسرائيل".. حسين فهمي يدعو لفلسطين ولبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان حسين فهمي، على الدعاء للشعب الفلسطيني واللبناني تجاه ما يواجهونه من الكيان الصهيوني.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "أتقدم ببالغ الحزن والمواساة للشعب الفلسطيني واللبناني في مأساة ما يواجهونه من غطرسة إسرائيل المدعومة من قوى عظمى وأتمنى من الله أن يحفظ فلسطين ولبنان وأهلهم وجميع الشعوب العربية من كل مكروه".

على جانب آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعغي مقطع فيديو لـ حسين فهمي من برنامجه "استديو 86" الذي كان يقدمه في فترة الثمانينات.

ويظهر حسين فهمي بالفيديو وهو يقلد الفنان عزت أبو عوف أثناء العزف على الأورج مع فرقته "الفوم إم"، كما يظهر معه النجوم أحمد راتب وأسامة عباس وإنعام سالوسة وسيد حاتم، وهم فريق البرنامج الذين يشاركون حسين فهمي في تقديم اسكتشات متنوعة، وكانوا يقومون بتقديم أدوار شقيقات عزت أبو عوف.

يذكر أن، آخر أعمال حسين فهمي فيلم "الإسكندراني" من إخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، ورحاب الجمل.

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