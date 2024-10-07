ماجدة الرومي تعلن تأجيل حفلات دار الأوبرا السلطانية: الألم لا يُحتمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - أعلنت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عُمان، تضامنا مع وطنها لبنان الذي يواجه مأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر حسب وصفها.

وأضافت ماجدة الرومي في بيان رسمي صادر عن مكتبها الصحفي: لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قررت السيدة ماجدة الرومي تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عُمان بتاريخ 17 و 18 و 19 أكتوبر 2024، متمنية أن تعود بشائر المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل

واختتمت بيانها قائلة: السلام على وطننا العربي، وأن يكون الله معنا، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام.

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