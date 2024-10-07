هنا الزاهد تتألق في مدينة أبوظبي.. هكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - تألقت الفنانة الشابة هنا الزاهد، أثناء تواجدها بمدينة أبوظبي الإماراتية، وشاركت فيديو من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

لهذا السبب تتواجد هنا الزاهد في مدينة أبوظبي

نشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" خلال تواجدها في مدينة أبوظبي الإماراتية، وعلقت: "الوضع الليلي للعبة قيد التشغيل في أبوظبي".

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وقد تواجدت هنا الزاهد مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة في مدينة أبوظبي الإماراتية، منهم لاعب كرة القدم الإسباني بيكيه، مطرب الراب ويجز، والفنانة المصرية سلمى أبوضيف، وذلك على هامش حضورهم مبارايات الدوري الأمريكي للمحترفين.

هنا الزاهد متألقة في مدينة برشلونة الإسبانية

قبل توجهها لأبوظبي، تواجدت هنا الزاهد بمدينة برشلونة بإسبانيا، وتألقت الفنانة الشابة هناك، وشاركت العديد من الصور في شوارع المدينة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فأطلت "هنا" بفستان قصير بالأبيض والأسود، وبإطلالة جمالية أخاذة، وعلقت على الصور: "مرحباً".

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هنا الزاهد تنتظر عرض "إقامة جبرية"

في سياقٍ آخر، تترقبعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر إحدى المنصات الرقمية خلال شهر ديسمبر المقبل بعد عام من انتهاء تصويره، حيث تم طرح البرومو الأول للعمل الذي يُشارك في بطولته: محمدالشرنوبي، صابرين، محمودالبزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج.

وعلى مستوى السينما، تبدأ هنا الزاهد خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير فيلم "الشاطر" الذي تقدم فيه دور البطولة أمام الفنان أمير كرارة، والعمل من تأليف أحمدالجندي وكريم يوسف وإخراج أحمدالجندي، كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "ري ستارت" مع الفنان تامر حسني، المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2025.

فيلم "ري ستارت" يُسجِّل التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022 وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، فيما كانت لهنا الزاهد تجربة درامية مع تامر حسني في بداياتها الفنية، وذلك خلال مسلسل "فرق توقيت" عام 2014، وكان العمل ثاني تجاربها في عالم التمثيل وقتها بعد فيلم "خطة جيمي".

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