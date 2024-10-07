كندة علوش تكشف تطورات علاجها من السرطان: الرحلة مستمرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - كشفت الفنانة السورية كندة علوش، تفاصيل جديدة عن إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة أن رحلة العلاج من الأورام لم تنته بعد، وقدمت الدعم للمصابات بالأورام ضمن حملات التوعية في شهر أكتوبر الوردي.

وقالت كندة علوش خلال لقائها في برنامج «كلام نواعم» المذاع عبر قناة MBC: أول شخص عرف أكيد زوجي عمرو، ورب العالمين أعطاني طمأنينة وسكينة ورضا في نفس اللحظة، ودي نعمة أشكر ربي عليها لآخر يوم في عمري، وما تعاملت مع الموضوع كفاجعة، تعاملت معه كظرف.

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وأضافت عن سبب إخفاء خبر مرضها في البداية قائلة: أول ما عرفت إن عندي هذا الموضوع الله أعطاني إحساس إني بدي أعالج الموضوع لحالي، وحسيت إن إشراك ناس كتير سواء أصدقاء أو جمهور تشتيت مش قادرة عليه.

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وواصلت كندة علوش قائلة: طبعا كان معي زوجي وأسرتي وأهلي والأصدقاء، لكن حسيت إذا مشيت الطريق لحالي راح أكون أكتر تركيز وأتعلم من التجربة.

واستكملت كندة: ما فكرت في الموت، وكل ما كنت أحس إن مخي واخدني لمناطق سودا أو مرعبة كنت أحاول أرجع حالي، خوفي وهاجسي الأول والأخير كان عيالي.

وعن سبب إعلانها خبر مرضها بعد شهور من التكتم قالت: أنا لما أعلنت كنت في لحظة قوية كفاية إني أعطي قوة وأمل للناس، وكنت حريصة أحكي عن الموضوع بأمل وسعادة وإيجابية، عشان اللي مثلي ما يشيل الهم.

واختتمت قائلة: أنا ما خلصت مرحلة العلاج بشكل نهائي، وأتمني رب العالمين يظل معي.

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