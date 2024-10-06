أشرف زكي يكشف تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أشرف زكي، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، المقرر انعقاده في الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر. وكشف زكي عن عدة مفاجآت، منها تنظيم مهرجانات جديدة للإذاعة والفنون الشعبية والعرائس.

كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخاصة عمرو الفقي، على دورهم في تصوير العروض المسرحية المشاركة. وأشار إلى توقيع بروتوكولات مع جريدة الأهرام ومؤسسة الأخبار لدعم المهرجان.

وأكد زكي أن الهدف من المهرجان هو دعم الشباب وخلق جيل جديد من المبدعين لتنوير مسارح مصر. وأضاف أن الافتتاح سيقام في أحد فنادق القاهرة، وستبدأ العروض بالجامعة الأمريكية.

تم الإعلان عن أسماء المكرمين في الدورة السابعة، وعلى رأسهم سلطان القاسمي، والراحل أحمد راتب، وسمير العصفوري، ويحيى الفخراني. كما أعلن زكي أن الدكتورة إيناس عبد الدايم ستكون رئيسة شرفية للمهرجان.

تتضمن الدورة 25 عرضًا مسرحيًا، بمشاركة عدد من المخرجين والمبدعين الشباب، مثل: تغريد عبد الرحمن، محمد فريد، إياد أمين، مارك نبيل، محمد صقر، وأحمد الرمادي، وغيرهم.