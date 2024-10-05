شكرا لقرائتكم خبر عن نورا طارق تكتب: مسلسل برغم القانون.. ملحمة درامية عظيمة ودروس للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش ليلى حياة مستقرة سعيدة مع زوجها وطفليها، ولكن في يوم وليلة يختفى زوجها تاركاً لها رسالة يطالبها فيها بأن تنساه ولا تبحث عنه، لتدخل بعدها في حالة من الصدمة وصراع مع العديد من الأسئلة التي ليس لها إجابة سوى مع زوجها أحمد الذى تكتشف خلال أحداث مسلسل برغم القانون إنه ليس أحمد الذى أحبته ووقف بجواره في محنته وأصرت على الزواج منه وإنه في الحقيقة رجل نصاب يدعى أكرم الذى لديه استعداد لفعل أي شيء حتى يصل لما يحلم به، غير مبالى مشاعر الآخرين حتى أقرب الناس، كما تصصدم أيضاً بزواجه من أخرى وإنجابه منها ليحترق قلبها بسبب خيانة الرجل الذى كانت تعتقده حبيبها ولتجد نفسها في حرب معه لأخذ أطفاله منه وإثبات حقيقته ونسب الأطفال له .

والحقيقة أن مسلسل برغم القانون قصة ريمون مقار وتأليف نجلاء الحدينى وإنتاج شركة المتحدة ومجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع ويعرض على قناة "أون" ومنصة "WATCH IT"، هو ملحمة درامية عظيمة بداية من أداء النجوم الذى لا غبار عليه والذى جعلنا نتعاطف مع الشخصيات التي يجسدونها حتى جعلنا نشعر بأننا أمام شخصيات من لحم ودم وتعاملنا معها في الواقع، حتى إننا نرغب في نواسى ليلى التي تجسدها الفنانة إيمان العاصى ونساندها في محنتها ونثأر لها من زوجها أكرم الذى يجسده الفنان محمد القس ونشجع فاتن شقيقة ليلى والتي تجسدها الفنانة رحاب الجمل على مساندتها لها.

وبالإضافة إلى الدروس الاجتماعية التي أشار إليها المسلسل والتي أهمها التعرف جيداً على شريك الحياة المستقبلي وأهمية مساندة الأشقاء لبعضهما البعض ومساندة الأب لإبنته في محنتها، نقلت لنا حلقات المسلسل الجمال الطبيعى الذى تتمتع به محافظة بورسعيد بعدسات كاميرا المخرج شادى عبد السلام، وشجعت الكثير على زيارتها وإلتقاط الصور التذكارية عند أهم معالمها السياحية.