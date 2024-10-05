جمهور ياسمين صبري يرفض مقارنتها بـ جورجينا: ظلم للجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد من كواليس تصوير عمل جديد لها.

وظهرت ياسمين في الفيديو مرتدية فستانا طويلا من اللون الأحمر، وعلقت "onset"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي أثنت على جمالها، ورفضت تشبيهها بالممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز، وبينها "اتفرجت على الفيديو 4 مرات، مقارنتها بجورجينا ظلم بحق الجمال، دخيلك ربي حورية ما شاء الله، جميلة شكلا وروحها كمان جميلة، اللي يقارن ياسمين بجورجينا هم نفسهم اللي يقارنوا ميسي برونالدو، أحد يقارن السندريلا دي بجورجينا، والله أنا مش فاهمة سر المقارنة ياسمين أحلى وأطول وأرق الله يحميها ويعطي نظر للي ما عندوش، الفستان يجنن وهي تجنن".

ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل رحيل، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني.