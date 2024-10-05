بعد نفاد التذاكر.. تحذير هام لجمهور حفل كايروكي بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجهت الجهة المنظمة لحفل فريق كايروكي، المقرر إقامته في "زد إيست" بالقاهرة الجديدة، تحذيرات هامة للجمهور مع اقتراب موعده يوم 11 أكتوبر.

وحذرت الجمهة المنظمة، الجمهور الحضور إلى مقر الحفل، دون طبع صورة حجز التذاكر إلكترونيا، مؤكدة على عدم السماح بالدخول، في حالة الحجز عبر أي منفذ بيع، أو منصة، غير المنصة المعلن رسميا عنها.

وشهدت تذاكر الحفل إقبالا كبيرا، قبل نفاذها بالكامل، وتراوحت أسعارها، بين 850، و 1100، و 1500 جنيه.

فريق “كايروكي”، بقيادة الفنان أمير عيد، يقدم في الحفل، مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها في الحفل ومنها، تلك قضية، جوني كاش، روما، بسرح وأتوه، أنا نجم، كوستاريكا، روبرتو، و متوحشنيش، وغيرها من الأغاني.