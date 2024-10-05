بعد نفاد تذاكر الحفل الأول خلال أيام.. ليلة إضافية لـ أنغام في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت الليلة الأولى من حفل الفنانة أنغام في الكويت مبيعات كاملة للتذاكر في غضون ثلاثة أيام فقط من طرحها، مما دفع الشركة المنظمة إلى الإعلان عن ليلة إضافية لاستيعاب المزيد من الجمهور.

موعد الليلة الإضافية لحفل أنغام في الكويت

من المقرر أن يقام الحفل الإضافي في 7 نوفمبر 2024، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحفل.

حفل أنغام في المتحف المصري الكبير

في سياق متصل، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في المتحف المصري الكبير بالقاهرة، وهو أول احتفالية لألبومها الجديد “تيجي نسيب” بعد جولاتها الخليجية الناجحة.

نجاح حفل أنغام في دبي

أحيت أنغام مؤخرًا حفلًا ناجحًا على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، حيث شهد الحفل حضورًا كامل العدد. قدمت خلاله مجموعة من أغاني ألبوم “تيجي نسيب” بالكامل، بالإضافة إلى أغانيها القديمة والجديدة باللهجتين المصرية والخليجية.

حفل البحرين – المحطة الثانية لجولة “تيجي نسيب”

تعد البحرين المحطة الثانية من جولة حفلات “تيجي نسيب” التي انطلقت من مدينة جدة في السعودية، حيث حقق الحفل هناك نجاحًا جماهيريًا ضخمًا واستمر تصدره لمواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام.

حفل جدة – انطلاقة ناجحة لجولة “تيجي نسيب”

استمرت حفلة أنغام في جدة لمدة 4 ساعات، حيث أمتعت جمهورها السعودي في أولى حفلات ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، وسط حضور كامل العدد، بالإضافة إلى حضور عدد من نجوم الفن والموسيقى. افتتحت أنغام الحفل بأغنية “تيجي نسيب” مرتدية فستانًا أبيض، وسط تصفيق حاد استمر لأكثر من دقيقة. كما وجهت الشكر للفنان أكرم حسني، الذي تعاون معها في كتابة كلمات الأغنية، بالإضافة إلى أغنية “خليك معاها”.

الأغاني المقدمة في حفل جدة

قدمت أنغام مجموعة من أغاني ألبومها الجديد مثل “إيه الأخبار”، “هو أنت مين”، و”موافقة”، وذلك بحضور فريق عمل الألبوم، الذي ضم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، أكرم حسني، وإيهاب عبد الواحد.

الفقرة الثانية – الأغاني القديمة والجديدة

في الفقرة الثانية من الحفل، استكملت أنغام تقديم باقة من أغانيها القديمة باللهجتين المصرية والخليجية، ومنها: “يوجعونك”، “أناني”، “يسلم إيدينه”، “قلبك”، “سيدي وصالك”، “ولا دبلت”، “اكتبلك تعهد”، و”عرفها بيا”. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانيها، رغم طول مدة الحفل، حيث لم يغادر أحد مقعده.

الأداء الموسيقي

أبدعت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات في تقديم لوحات موسيقية مطابقة للأصل، مع إضافة بعض الصولوهات الخاصة بالحفلات التي ينتظرها الجمهور في كل مرة.

ألبوم “تيجي نسيب” – نجاح رقمي

يتكون ألبوم “تيجي نسيب” من 12 أغنية، وحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوعه الأول. تميز الألبوم بابتعاده عن الطرح التدريجي السائد في ألبومات الفترة الأخيرة، وشملت قائمة الأغاني: “هو أنت مين”، “بقالك قلب”، “بنعمل حاجات”، “اسكت”، “خليك معاها”، “مكانش وقته”، “تيجي نسيب”، “القلوب أسرار”، “إيه الأخبار”، “كان بريء”، و”هقولك إيه”.