"كلام يفتقد معناه وجدتيه".. نبيل الحلفاوي يعلق على تصريحات رئيس الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الفنان نبيل الحلفاوي، على حديث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في لقاء تلفزيوني عقب التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

حسين لبيب ظهر في لقاء تلفزيوني عقب تتويج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، وقال: "نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر واللي مش معتبر كده ما بيفهمش في الرياضة، لأنا مش هسكت لحد وهتكلم، اللي عايز يتكلم عن الزمالك يكون بكل احترام ويبقى فاهم كويس جدًا لو غلط في الزمالك هيبعد عن الرياضة، هنبعده عن الرياضة بالكامل... أنا استحملت كتير".

ليرد عليه الحلفاوي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": "من الوارد تهديد من يسيء للزمالك أو يغلط فيه، أما تهديد اللي مش عاجبه الكلام فهو يفقد كل الكلام معناه وجديته".

وتوج نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

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