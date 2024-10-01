شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مع الحلانى والعزبى.. دويتوهات قدمتها ديانا حداد فى مشوارها والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل، اليوم الثلاثاء، النجمة اللبنانية ديانا حداد بعيد ميلادها، حيث قدمت أغانى ناجحة تركت بصمة كبيرة فى مشوارها الغنائى، لقبت ببرنسيسة الأغنية العربية وحجزت لنفسها مكانة كبيرة فى الوطن العربى وتتميز بصوت قوى جعلها تتربع فى قلوب الجمهور، ودائما تحرص على اختيار الكلمات المناسبة فى أى أغنية تقدمها، باعتبارها هى الأساس.

النجمة ديانا حداد طرحت ألبومها الأول بعنوان "ساكن" بعد أن اشتركت فى برنامج استوديو الفن بأغنية "طير اليمامة" وذلك عام 1992، ورغم أن ديانا حداد من المطربين الذى يختفوا ويظهروا ولا يسيرون على خطى فنية ثابتة، إلا أن الأغانى التى تقدمها تحقق نجاحا كبيرا لاختيارها الكلمات والألحان بعناية.

ومنذ ظهور ديانا حداد وهى تتبع خطة قوية لتحقيق شهرة واسعة ونجاحا كبيرا وهى مشاركة فنانين ونجوم من خلال ديو غنائى، ومنها: "جرح الحبيب مع الراحل محمد العزبى، ماس ولولى مع الشاب خالد، روميو وجولييت مع اللبنانى عاصى الحلانى، حكاية حب مع المطرب عيصة المنهالى.

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وطرحت مؤخرا النجمة ديانا حداد أحدث أغانيها والتى تحمل اسم "الناس الحلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

ديانا حداد قررت طرح الأغنية التي كتبها محمود فاروق ولحنها مدين هذه الفترة لكى تعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر.