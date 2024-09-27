نصير شمّة للوفد: روح الآلات الموسيقية لن تصل إليها التكنولوجيا وهذا رأيي في مهرجان الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - في جلسة خاصة على هامش مؤتمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، التقت بوابة الخليج 365 بعازف العود العراقي الشهير نصير شمّة، ليحدثنا عن استثنائية تواجده في الليلة الافتتاحية للمهرجان ورؤيته حول الوضع الموسيقي الراهن والمهرجانات العربية المستمر والمستحدث منها .

إلى نص الحوار:

صف لنا شعورك بمشاركتك في الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية 32

يغمرني شعور بالسعادة والفخر لتواجدي في واحد من أهم المهرجانات الموسيقية العربية، ومع الشعب المصري الذواق للموسيقى منذ آلاف السنين، فهي وجهة فنية لايضاهيها شيء.

كيف ترى مشاركتك في الليلة الافتتاحية التي تقدم خصيصًا للكبير سيد درويش

سيد درويش قامة عربية مهمة ولن تتكرر فكنت أحرص على الاستماع له منذ ب\اية مشواره الموسيقي لسلاسة رسالته الغنائية وقربه من جميع فئات الشعب والنوعية الخاصة التي يحملها صوته وطريقة غناؤه، فلا أستطيع وصف مابداخلي لمشاركتي في تلك الاحتفالية فقد كنت مجرد مستمع له ومن ثم متابع ومن ثم واحد من المشاركين في تكريمه.

من وجهة نظرك هل الآلات الموسيقية الحية ستتأثر بالتطور التكنولوجي الصارخ في الموسيقى؟

لايمكن أن يحدث، ستظل محتفظة بمكانتها فلن تأخذ التكنولوجيا وتطورها أماكن إحساس أصوات الموسيقى الحية الآخاذ، والمستمع الآن لديه قدرة عالية للتفرقة بينهما حتى وإن لم يكن دارسًا للموسيقى وجوانبها.

وتابع" لن تستطيع الموسيقى الإلكترونية التعبير عن إحساس الناس وحزنه ورخامة العود والقانون وغيرها من الآلات، بالطبع التكنولوجيا لها أثر إيجابي في المجال الموسيقي ومن المهم أن نواكبه لكن الحي سيظل حي ولن يُستبدل مكانه .

واختتم" فالموسيقى قبل النوتة والعزف هي "روح" عازفها تخرج من داخله أولا وتتبع تقنيات العزف السليم لخروجه للمستمع بشكل سليم لكن يجب على العازف الشعور باللحن وجوانبه سواء كان درامي أو إيقاعي.

شاركت في العديد من المهرجانات العربية، ماهي خصوصية مهرجان الموسيقى العربية لديك؟

عراقته وجوانبه المتماسكة ومحاولاته المستميتة للحفاظ على الهوية العربية واكتشاف الجديد منها وسرده بشكل فني متكامل أما رواده، فهنا استطيع أن استمع إلى لغات الموسيقى دون حدود بشكل تقني ومدروس، بجانب ركن التكريم المستمر لعلامات الموسيقى العربية مثل صوت الشعب سيد درويش والبليغ بليغ حمدي وغيرهم.

وأضاف" بجانب مواكبته للموسيقى الحديثة والغناء الشبابي مع الفنان تامر عاشور والفنان أحمد سعد، ومحاوطة أبناء الأوبرا ودعمهم بشكل يزيد من قدراتهم.

كيف سيحتفل عود نصير شمّة بـ سيد درويش في الليلة الافتتاحية لمهرجان الموسيقى العربية؟

يجاوب ضاحكًا لايمكنني الكشف عن كواليس الحفل الآن، ولكن يمكنني أن أقول بأنها ستكون ليلة مميزة غنائيًا وموسيقيًا لعشاق سيد درويش، فـ آلة العود لها تواجد فريد في أغاني سيد درويش وسأستغل تلك الميزة في الحفل.