نور النبوي يخوض أولى بطولاته الدرامية في “6 شهور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تألّقه اللافت خلال الفترة الماضية في السينما وتحقيق فيلمه “الحريفة” نجاحاً كبيراً وإيرادات تخطت الـ 75 مليون جنيه، يخوض الفنان الشاب نور النبوي أولى بطولاته الدرامية المطلقة في مسلسل بعنوان “6 شهور”، حيث طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي للمسلسل، وذلك استعداداً لعرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

ونشر نور الإعلان التشويقي للمسلسل عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” حيث ظهر خلاله وهو يخرج من مصعدٍ حاملًا حقيبته، وعلى وجهه علامات التوتر والترقّب، ما يوحي بأنه قادم على شيء مصيري، وعلّق عليه بالقول: “يا رب، بسم الله”.

المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي، ويشارك في بطولته: نور إيهاب، ومجدي بدر، والعديد من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلفاً.

وكان نور النبوي قد حقق نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه “الحريفة”، الذي عُرض الفترة الماضية في دور السينما، وهو من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.

وشارك نور النبوي في بطولة الفيلم: نجم كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو ممثلاً لأول مرة، نور إيهاب، أحمد غزي، يوسف عمر، خالد الذهبي، سليم الترك ومغنّي المهرجانات كزبرة.