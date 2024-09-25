شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز ضابط يحقق فى جريمة غريبة بـ"بنسيون دلال" والان مع تفاصيل الخبر

روجت الشركة المنتجة لفيلم "بنسيون دلال" للعمل المقرر طرحة بدور العرض السينمائي يوم 10 أكتوبر المقبل، حيث طرحت البوستر الدعائي المنفرد للفنان وليد فواز المشارك في العمل، وعلقت عليه قائلة: "الظابط مجدى بيحاول يفهم إيه اللى بيحصل فى بنسيون دلال.. استنوه فى فيلم بنسيون دلال 10 أكتوبر بجميع دور العرض المصرية والعربية".

وتدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعياً أنه يسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجا مهما لسماعه وهو يغني، أما الابنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الابن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الابن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

وعلى جانب آخر يعرض لوليد فواز حاليا مسلسل "برغم القانون"، الذي يقدم خلاله شخصية "ياسر"، والتي أشاد بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية.

مسلسل برغم القانون من بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، محمد محمود عبد العزيز هاني عادل، محمد القس، إيهاب فهمي، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، لبني ونس، صبري عبد المنعم ,جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر وشادي مقار، العمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ومكون من 30 حلقة.