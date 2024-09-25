شكرا لقرائتكم خبر عن ورش في التمثيل والتأليف المسرحي ضمن فعاليات أيام القاهرة الدولي للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن الورش الفنية التي تقدم خلال فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

حيث تتضمن فعاليات المهرجان هذا العام، ورشة بعنوان «عمل الممثل»، لليونانية المخرجة Despoina Sarafeidou، وورشة بعنوان «الممثل ولغة الجسد»، للمخرج الأسبانى José Antonio Lucia، وورشة التأليف للمونودراما بعنوان «فن كتابة الأنا والأخر»، للكاتبة والناقدة صفاء البيلى، وتقام هذه الورش خلال أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل .

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم







