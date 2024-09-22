إياد نصار يعلق لأول مرة على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز

علق الفنان إياد نصار لأول مرة على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أثار جدلا كبيرا عقب عرضه على منصة نتفليكس مؤخرا.

وقال نصار خلال لقائه عبر راديو إنرجي، إن منصة نتفليكس طلبت من فريق العمل عدم التعليق على الجدل الذي أثير حول الفيلم، ما تسبب في مضايقته، مشيرا إلى أنه كان يجب التعليق على جدل العمل، ويعتقد أن نتفليكس كانت مستفيدة من هذه التعليقات السلبية من أجل الدعاية.

وقدم فيلم أصحاب ولا أعز في أكثر من 19 نسخة بلغات مختلفة، كان أولها من إخراج الإيطالي باولو جينوفيز، بعنوان "Perfect Strangers" عام 2016، والفيلم هو الإنتاج العربي الأول لنتفلكس بمشاركة المنتج المصري محمد حفظي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين يتجمعون في منزل أحدهم للعشاء ومشاهدة ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، ثم يبدؤون لعبة يشارك فيها كل منهم ما يصل إلى هاتفه المحمول من رسائل ومكالمات مع الآخرين، باعتبار أن هذا الهاتف هو الصندوق الأسود لكل شخص، والذي يحتوي على كل أسراره، وتحت زعم أن حياتهم خالية من الأسرار يوافقون، ولكن تتغير كل المواقف بعد ذلك، حيث يكتشف كلا منهم أنه لا يعرف شيئا عن الآخر، سواء كان زوجة أو زوج أو صديق أو صديقة، وتبرز خيانات البعض وأيضا ميول البعض الجنسية التي يخفيها عن الآخرين.

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