ماذا قالت إسعاد يونس قبل عرض الحلقة الأولى من مسلسل "تيتا زوزو"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على الترويج لمسلسل "تيتا زوزو" قبل ساعات من عرض الحلقة الأولى من العمل.

ونشرت إسعاد، بوستر المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة هتقابلوا تيتا زوزو وتعرفوا حكاوي عائلتها الساعة ٨ مساءً على Dmc ، مستعدين؟".

تنطلق عرض أولى حلقات مسلسل تيتا زوزو على شاشة dmc اليوم السبت 21 سبتمبر الجاري.

مسلسل "تيتا زوزو" بطولة إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

اقرأ أيضا:

هذا من قاله عمر عبد العزيز عن المخرج أحمد الجندي وأزمة السيناريو