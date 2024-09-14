شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادة الـ46... أبرز المحطات في حياة الفنان يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم السبت 14 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان يوسف الشريف ، الاسم الذى ارتبط بالأعمال الدرامية ذات الطابع التشويقى والغموض، والذى حفر اسمه فى ذاكرة المشاهد العربي.

من كرة القدم إلى الشاشة التليفزيونية

بدأ يوسف الشريف مشواره الفنى بعد أن ترك حلم الاحتراف فى كرة القدم، حيث لعب فى فريق الأهلى المصري.، وانتقل بعدها إلى عالم التمثيل، وسرعان ما لفت الأنظار بأدائه المتميز فى العديد من الأعمال الدرامية التى تنوعت بين الأكشن والتشويق والرومانسية.

أبرز أعمال يوسف الشريف

منذ 2011 اتجه يوسف الشريف إلى التلفزيون فقام ببطولة مسلسل "المواطن إكس" عام 2011، ثم "رقم مجهول" عام 2012، ثم "اسم مؤقت"، الذى عرض عام 2013، ثم "الصياد" عام 2014. ثم "لعبة إبليس" عام 2015، ثم "القيصر" فى 2016، ثم "كفر دلهاب" فى 2017، عاد إلى السينما عام 2018 بفيلم "بنى آدم"، ثم غاب ثلاثة أعوام عن الدراما التلفزيونية، ولكنه عاد بمسلسل "النهاية" فى رمضان عام 2020، المسلسل الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى موسم رمضان 2020، وتناول موضوع الذكاء الاصطناعي.



سمات أعمال يوسف الشريف

تتميز أعمال يوسف الشريف بالعديد من السمات التى جعلته نجمًا له قاعدة جماهيرية عريضة:

• الأعمال ذات الطابع التشويقى والغموض

• يتميز يوسف الشريف باهتمامه الكبير بالتفاصيل فى أعماله، مما يجعل المشاهد يشعر بالتشويق والإثارة.

• التنوع فى الأدوار حيث قدم يوسف الشريف أدوارًا متنوعة، مما أثبت براعته كممثل.

الجوائز و التكريمات:

حصل يوسف الشريف على عدة جوائز عن أعماله أبرزها؛ جائزة أفضل فيلم فى ”دير جيست" عن "العالمي" عام 2009، جائزة أفضل مسلسل فى "دير جيست" عن "المواطن X" عام 2011، جائزة أفضل مسلسل من "مهرجان بورسعيد" عن مسلسل "رقم مجهول" عام 2012، جائزة أفضل ممثل من "مهرجان ART" عن مسلسل "اسم مؤقت" عام 2013، جائزة أحسن ممثل فى "قنوات النيل المتخصصة" عن مسلسل "الصّياد" عام 2014، جائزة أفضل ممثل من "مجلة كاريزما" عن مسلسل "الصّياد" عام 2014.

ذلك بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل من "مجلة سيدتي" عن مسلسل الصّياد عام 2014، جائزة أفضل ممثل فى "دير جيست" عن مسلسل الصّياد عام 2014، جائزة أفضل ممثل فى "استفتاء الحياة" وبرنامج "بِوضوح" (لِعمرو الليثي) عن مسلسل "الصّياد" عام 2014، كما حصل على جائزة الفنان المتميز من "كأس إنرجى للدراما" عن مسلسل "لعبة إبليس" عام 2015، جائزة أفضل ممثل من "مهرجان القنوات الفضائية" عن مسلسل "القيصَر" عام 2016، جائزة أفضل ممثل من "كأس إنرجى للدراما" عن مسلسل "كفر دلهاب" عام 2017، و جدير بالذكر حصولة على جائزة الإبداع من "مؤسسة الأهرام" عن مسلسل "كفر دلهاب" عام 2017، واخيرًا جائزة الإبداع والتميز من "الدير جيست" عن مسلسل "النهاية" عام 2020.