افترقا في المسلسل وفي الحياة….هذه نهاية بطلَي مسلسل “المتوحّش”

بالتزامن مع بدء عرض الحلقة الاولى من المسلسل التّركيّ، “المتوحش” بموسمه الثاني اليوم السبت، إنفصل الثنائي خالد أوزغور ساري وسيماي بارلاس بعد قصّة حب بدأت مع انطلاق عرض العمل.

انفصال الثنائي لم يقتصر على الواقع فقط بل سيمتدّ الى المسلسل، اذ ستغادر سيماي بارلاس، التي تجسّد شخصية “رويا”، العمل بعد قتلها مع بداية الموسم الثاني.

يشهد الموسم الجديد من المسلسل بعض التعديلات، حيث ستقوم “يكتا تورون” بكتابة الجزء الثاني منه.

وفي مجريات الحلقة الأخيرة من الموسم الاول التي انتهت باطلاق النار على “سرحان” من شخص لم تُكشَف هويته حين كان سرحان يحاول ان يخنق “يامان علي” بعد ان خطف الطفل الذي انجبته “شبنام” قبل وفاتها وهو بالاصل ابنه.

ولتنفيذ مخططه وضع “سرحان” المخدّر لجميع الموجودين في المنزل، إلا ان زوجته “نسليهان” حالت دون ان يخطف الطفل ولكن قام بضربها فسقطت على السلالم.

واثناء هروب “سرحان” لحق به “يامان علي” وهو شبه مخدَّر فوقع بينهما شجار فحاول الأول ان يخنق “يامان علي” الذي سُلبت قواه بسبب المخدّر ولكن الاخير تفاجأ باطلاق النار على “سرحان” دون معرفة المُشاهد هوية الشخص، ليتّضح ان الحلقة هي نهاية الموسم الاول من المسلسل والترقّب سيكون سيد الموقف مع بداية الموسم الثاني.

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نذكر اخيراً ان مسلسل “المتوحش” كان يتصدّر على منصّة “شاهد” واحتل مركزاً متقدماً بين اكثر عشر مسلسلات مشاهدةً.