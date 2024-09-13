شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان علاء حسنى.. وينعيه بتلك الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان علاء حسني عن وفاة والده، من خلاله حسابه على موقع «فيسبوك». ناعيًا إياه بكتابة: "لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفى إلى رحمة الله والدى الغالى، اللهم تغمده برحمتك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين، نسألكم الدعاء».

وقد اكتفى بذلك دون تحديد مكان العزاء أو المسجد الذى يتم منه تشييع الجثمان.



علاء حسنى على فيس بوك

على جانب آخر سبق وصرح الدكتور علاء حسنى فى وقت سابق خلال ندوات "رد الجميل" الذى يقيمها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثون دورة الدكتور علاء عبد العزيز، وبرئاسة الدكتور سامح مهران،عن الدكتور الراحل عبد الرحمن عرنوس: إذا تحدثنا عن الراحل عبد الرحمن عرنوس إنسانيا سنجد أن هذا الرجل كان يعشق الحياه وهو نبته من هذه الأرض، اعتقد أن شخص تربى فى المدن الساحلية مثل بور سعيد الذى نشأ فيها عرنوس يكون لديه أفق واسع وانطلاقة مثل انطلاقة الطير ويكتسب صفات وتركيبة خاصة جدا يكون متمرد وحر وهذه صفات الدكتور عرنوس هو فنان تلقائى من الدرجة الأولى وكان فلسفته فى محراب الفن البعد عن الأطر العادية وكان يحب الإلتحام بالجمهور، وكان له تأثير كبير حتى أننى تعلمت منه قبل أن أراه وكان لدى اشتياق لمقابلته، له لغة متفردة كانت تثير فى أنفسنا الضحك أحيانا والغرابة أحيانًا.

واستعرض الدكتور علاء حسنى وقتها رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الرحمن عرنوس عن دراسة المختبرات المسرحية وتطورات فن الممثل كان إشراف الأستاذ الدكتور سناء شافع، وكان دكتور عرنوس يهمه الخروج من الأطر التقليديه، وأعتمد فى رسالته على بعض الأسئلة منها: هل هناك علاقة بين المختبرات المسرحية وتطور الممثل، وهناك بعض الوصايا التى أطلقت عليها وصايا عرنوسية وهي: لا ننكر العيب، اكسر خجلك، وماذا بعد؟، شيل الصراصير اللى فى دماغك، شد السيفون، اصنع نفسك، بلاش المكياج اللى تحت جلدك، أنا مش عايز حد يحبنى ولا يكرهنى يهمنى الناس ماتنسانيش، وتجربة دكتور عرنوس ينقصها التوثيق فأتمنى أن يقوم تلاميذه بذلك.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعى منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوى مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.