شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين عن تكريمها الأخير في لبنان: 2024 عام مميز وأشكر كل من ساهم بالتكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صابرين عن سعادتها إثر تكريمها الأخير بمهرجان الأفضل عربيًا 2024، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما استلمت جائزة عن مجمل أعمالها إذ صرحت لـ"الخليج 365": " سعدت جدًا بهذا التقدير منذ وصولى إلى بيروت باستقبال كبير ليس غريب على الشعب اللبناني والقائمين على المهرجان".

وأضافت: أن يتم تقديرك والنظر إلى مسيرتك الفنية فهذا شيء يشعرني بالامتنان لكل من فكر في إهدائي الجائزة خاصة أنها جاءت في عام عدت فيه إلى دراما رمضان من خلال مسلسل مسار إجباري، والذى سعدت به جدًا".



صابرين أثناء تكريمها

هذا وشاركت الفنانة صابرين خلال دراما رمضان الماضى عبر مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.