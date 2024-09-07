شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم Horizon: An American Saga يصلون إلى ختام فينيسيا للعرض الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نجوم ونجمات فيلم Horizon: An American Saga - Chapter Two للسجادة الحمراء، لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 التي يسدل الستار عليها اليوم، لحضور العرض الخاص الأول للفيلم، حيث حضر كل من الممثل الأمريكي لوك ويلسون، والممثلة الأسترالية آبي لي، والملحن الأمريكي جون ديبني.



نجمات فيلم Horizon An American Saga Chapter Two



الملحن الأمريكي جون ديبني

وكان قد ظهر النجم العالمى كيفن كوستنر متأثرا بعد تلقيه تصفيقًا حارًا لفيلمه الجديد Horizon: An American Saga، الذى تم عرضه خلال مهرجان كان السينمائى في مايو الماضي، وبعد العرض تلقي كوستنر تصفيقًا حارًا لمدة سبع دقائق، والتى جعلت الممثل يبكى.

استمر العمل على فيلم Horizon لمدة 35 عامًا، وتدور أحداثه خلال الحرب الأهلية الأمريكية ويركز على توسع الغرب الأمريكي.

وفي حديثه في مهرجان كان بعد العرض الأول، قال كوستنر لـ موقع Variety: "أنا آسف لأنك اضطررت إلى التصفيق لفترة طويلة، كانت لحظة جيدة، ليس بالنسبة لي فحسب، بل أيضًا بالنسبة للممثلين الذين جاءوا معي، وللأشخاص الذين آمنوا بي وواصلوا العمل".



الممثلة الأسترالية آبي لي



الممثل الأمريكي لوك ويلسون

وكانت الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي شهدت العرض العالمي الأول للفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ليكون ضمن العروض الرسمية لبرنامج Orizzonti Extra، وهو القسم الذى تُعرض من خلاله الأفلام التى تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، وبذلك سيُعيد السينما المصرية إلى فينيسيا مرة أخرى ضمن الاختيارات الرسمية بعد غياب طويل استمر لـ12 عاما، منذ مشاركة فيلم "الشتا اللى فات" للمخرج إبراهيم البطوط في برنامج Orizzonti عام 2012.

والفيلم روائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم الذى ينتمى لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط فى حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.