شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين والأدوار الشعبية من سائقة ميكروباص إلى سواقة تروسيكل والان مع تفاصيل الخبر

تخوض النجمة الصاعدة ميرنا نور الدين، دراما رمضان المقبل 2025 خلال مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضى، حيث تجسد خلال أحداثه شخصية فتاة شعبية تعمل سائقة على "تروسيكل"، لتعيد ميرنا الأذهان إلى مسلسل فوق السحاب الذي قدمته مع النجم هاني سلامة عام 2018 وجسدت خلال شخصية فتاة شعبية تدعى سمكة تعمل سائقة ميكروباص.

وتعود ميرنا نور الدين إلى تجسيد الشخصيات الشعبية مرة أخرى، بعدما حققت بدور "سمكة" في مسلسل "فوق السحاب" نجاحاً لافتاً حيث كان هذا الدور نقلة كبيرة بالنسبة لها على كافة المستويات بعدما تمردت بهذه الشخصية على أدوار الفتاة الرقيقة التي جسدتها في بداياتها الفنية، وفتحت لنفسها مساحة أكبر من الأدوار، وذلك جعلها تظهر بدور شعبي كذلك خلال مسلسل "هوجان" مع محمد إمام ولاقى اشادات كبيرة أيضاً.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقدمت ميرنا نور الدين فى دراما رمضان الماضى 2024، مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.