شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يقدم آخر ألحان بليغ حمدي فى الأوبرا.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجم علي الحجار لإطلاق آخر ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي وذلك في حفل يوم الجمعة المقبل ضمن إطار مشروع 100 سنة غنا.

وتعود قصة العثور على هذا اللحن إلى ما يقرب من عامين ففي أثناء البحث في مقتنيات الموسيقار الكبير بليغ حمدي تم العثور على لحن لم يظهر للنور، وكان آخر ألحانه، وما كان من الورثة التفكير في من سيغني هذا اللحن، وقد تم اختيار الفنان الكبير علي الحجار غناء هذا اللحن وتم اختيار الشاعر سالم الشهباني ليكون مشاركا في آخر مشوار الموسيقار بصوت مصر الأول علي الحجار.

وقدم مؤخرًا النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، الذي تفاعل معها الجمهور، ومنها مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل وفي قلب الليل وزى الهوى وعارفة.

وحرص النجم على الحجار على تقديم 3 أغانى صعيدية، بصحبة فرقة للمزمار، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وغنى في البداية أغنية عريسنا واصل والليل وآخره، وغيرها من الأغانى.