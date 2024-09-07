شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الغني: لا أحب تصنيفى كممثل كوميدي وأسعى لتقديم كل الأدوار بأفضل صورة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان وليد عبد الغني خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365: دور جابر في مسرحية بعيد عنك الذي تم ترشيحي بسببه لأحسن ممثل بالمهرجان القومي للمسرح موجود في كل عائلة من عائلتنا ستجد شخص يتولى مهمة كبير العائلة وتجده أول من يقوم بإنشاء جروب على الواتساب خاص بالعائلة، ويحاول حل مشاكلهم، ولكن جابر لا يمتلك ملكة حل المشاكل وبالرغم أنه ذهب مع شريف ابن أخته لحل مشكلته إلا أنه لديه مشكلة كبيرة تفوق مشكلة شريف وهم من قاموا بحلها، فجابر هو ابن العم الكبير الذي يحمل مسئولية كل العائلة.

وأكد عبد الغني أنه لا يريد أن يحصر نفسه في الأدوار الكوميدية، فهو يحب تقديم كل الأدوار سواء الكوميدي أو التراجيدي، وفي كل دور يسعي أن يقدمه بأفضل صوره ولا أحب أن أصنف بنوع معين من التمثيل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وليد عبد الغني مسلسل الوصفة السحرية ويضم عدداً كبيرا من الفنانين، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

‎وعرض مؤخرًا لبسمة داود على منصة Watch it مسلسل حكايات جروب الدفعة، بطولة النجوم: شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب من ورشة مصنع الحكايات ومن إخراج محمد عبد السلام.