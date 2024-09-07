شكرا لقرائتكم خبر عن من ألمانيا لفلسطين.. "كاستنج" يمنح الفرص لمواهب جديدة من مصر وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه برنامج "كاستنج" لاكتشاف المواهب، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، متصدرًا تريند "X" بعد عرض ثاني حلقاته على شاشة قناة dmc، إذ يهدف البرنامج إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة، ويشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.

وخلال الحلقتين الأولى والثانية من البرنامج ظهر عدد كبير من المتقدمين للبرنامج من مختلف محافظات مصر، ولم تقتصر المواهب فقط على المصريين، إنما كان هناك ظهور مميز لبعض المشاركين من خارج مصر، أو المصريين المقيمين خارج مصر، مستغلين وجود مثل تلك البرامج المهمة في اكتشاف جيل جديد من الممثلين للنزول إلى مصر والمشاركة به.

وظهرت في حلقة أمس من البرنامج المتسابقة الفلسطينية كاريس غنيم، والبالغة من العمر 24 عامًا، والتي قالت إنها جاءت إلى مصر منذ يومين، وشاركت في إعلانات أثناء إقامتها بفلسطين".

كما قدمت كاريس خلال الحلقة مشهدًا تمثيليًا بمشاركة المتسابقة "مريم"، وبعد أن قدما المشهد التمثيلي، طلب منهما المخرج عمرو سلامة، تبديل الأدوار، مبديًا إعجابه بأدائهما.

كما شاركت في البرنامج أيضًا، سهيلة الخطيب البالغة من العمر 30 سنة، والتي كانت تدرس هندسة في ألمانيا، ونظرا لحبها للتمثيل، ساعدها أصدقائها للنزول إلى مصر والمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب "كاستنج".

يعد البرنامج أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على شاشة قناة dmc.