"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

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