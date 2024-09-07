"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي.
ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
معلومات عن الموسيقار محمد حسن الشجاعي
- حاصل على دبلوم المعهد العالي الصناعي بطنطا، و التحق بموسيقي الحرس السلطاني في عهد السلطان حسين كامل، ثم عمل عازفًا بالفرق الأجنبية التي كانت منتشرة بالقاهرة ، و الفرق الاستعراضية الوافدة علي مصر في مسارح الكورسال والأوبرا.
- درس الموسيقي علي يد الموسيقار باخو رئيس فرقة موسيقي الراي وقئتذ، ثم أكمل دراسته الموسيقية بمعهد "ابرجيريت" بالقاهرة، وحصل على دبلومة العالي وعين مدرسا للموسيقي بالمعهد الصناعي بدمنهور.
- وفي عام 1939 عين مفتشًا للموسيقى بوزارة المعارف، ثم مفتشًا عامًا للنشاط الموسيقي بنفس الوزارة.
عين في الإذاعة المصرية في 1/7/1955 مستشارا فنيا للموسيقى والغناء، ثم عين رئيسًا للجنة الاستماع الغنائي.
- يرجع الفضل للفنان الموسيقار محمد حسن الشجاعي، في تكوين "أوركسترا الإذاعة" وقدم العديد من المؤلفات الغربية و العربية.
- اشترك في تأسيس نقابة المسرح الغنائي المصري في عصره الذهبي، إذ أعاد تسجيل أوبريتات : "لسيد درويش، إبراهيم فوزي، كامل الخلعي، داود حسني".. و غيرهم.
- قام بتدريس مادة التذوق الموسيقي في الجامعة الشعبية ومعهد الفنون المسرحية.
- من أشـهر أعمـاله الموسيقية، : "أرض الوطن، صلاح الدين، اخناتون، وادي الملوك.
- امتد نشاطه إلى السينما، منذ أن كانت صامتة فقد بلغ عدد الأفلام التي وضع لها موسيقاها التصويرية 46 فيلما سينمائيا، كان اشهرها : "دنانير، عايدة، سلامة في خير، سي عمر، مصنع الزوجات، غرام وانتقام، عنتر وعبلة، روميو وجوليت، ليلة الجمعة".