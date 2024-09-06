شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى وناهد السباعى ونجلاء بدر وعماد متعب وزوجته فى حفل زفاف محمود شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من محمد حماقى وناهد السباعى وعماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، ويوسف عثمان، ومحمد سراج، ومحمد يسري، حفل زفاف مدير التصوير محمود شاهين على عروسه مها جبريل.

وحرص على الحضور الفنانة إلهام شاهين عمة العريس، وأمير شاهين عمه، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفى الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب.

محمود شاهين ينتمى لعائلة فنية كبيرة، حيث إنه ابن المنتج أيمن شاهين وابن شقيق النجمة إلهام شاهين، وعمه الفنان أمير شاهين، كما أنه حفيد الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي، وبالتالى تعد المخرجة منال الصيفى خالته.

يذكر أن آخر أعمال محمود شاهين فى السينما هو فيلم "شقو" الذى عرض فى عيد الفطر الماضي، وهو من بطولة عمرو يوسف ، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.