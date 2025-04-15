شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية بعدن توجّه مكتب التربية بإلزام كافة المعلمين بالتواجد في مدارسهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

وجّهت السلطة المحلية بمحافظة عدن، مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، بإشعار كافة المعلمين والمعلمات، والإدارات المدرسية في كافة مدارس المحافظة، بالحضور والتواجد في جميع المدارس والتحضير اليومي بانتظام.

وصدر التوجيه من نائب محافظ عدن، الأمين للعام للمجلس المحلي، بدر معاون سعيد، إلى مديرة مكتب التربية والتعليم بعدن، الدكتورة نوال جواد، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق أي مدرس أو إداري يتغيّب عن مدرسته.

وكانت عديد مدارس في محافظة عدن قد شهدت إضرابًا عن التدريس استمر أشهرًا، في ظل حاجة الطلاب للتعليم، ومخاوف الأهالي من ضياع العام الدراسي.

ولاقى التعميم الصادر عن مكتب التربية والتعليم في عدن استحسانًا من قبل أولياء الأمور الذين أيدوا هذه التوجيهات بما فيه مصلحة الطلاب والأجيال، وعدم حرمانها من التعليم.