شكرا لقرائتكم خبر عن عقب غارات امريكية مدمرة في صنعاء...إعلان حوثي عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة التابعة لمليشيا الحوثي عن سقوط ستة قتلى وإصابة عشرين آخرين في حصيلة أولية لغارات جوية أميركية استهدفت مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر، غرب محافظة صنعاء.

وشنت الطائرات الأميركية سلسلة غارات على مواقع مفترضة لمليشيا الحوثي في بني مطر، بالإضافة إلى ضربات جوية مماثلة استهدفت منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.



وتأتي هذه الغارات في إطار الحملة الأميركية المكثفة ضد مليشيا الحوثي، التي دخلت شهرها الثاني. ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، تواصل الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية على مواقع متفرقة في اليمن.

وأدت الغارات الجوية إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق.