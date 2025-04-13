شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غير متوقع لخالد الرويشان بشان انفصال حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي خالد الرويشان:مات الحكم الذاتي في سوريا وظهر في حضرموت!؟

نعرف أن حضرموت ترفض جماعَتَي عدن وصنعاء

ولذلك هي الأجدر بأن تكون حاملة راية اليمن الكبير

الحكم الذاتي أصغر من حضرموت يا أحفاد كندة!

وحتى لو كنتم تفعلون ذلك بسبب الانتقالي والإمارات!

لا يجوز أن تواجه انفصالات الجماعتين في عدن وصنعاء بأن تنفصل أنتَ أيضاً!

مثل أن تنتحر نكايةً بخصمك!

الحكم الذاتي منزلق خطر في زقاقٍ يقود لهاوية بلا قرار!

ثمة أطماع قديمة وجديدة تريد قضم حضرموت

لكن حضرموت أكثر نضوجاً ووعياً من تآمر كارهي اليمن الكبير

واضاف:

لماذا لا تتبنى السعودية اليمن الكبير بدلاً عن تبني تقسيمه وتشجيع تفتيته ومن ذلك فكرة الحكم الذاتي لحضرموت!

في سوريا مات مشروع الحكم الذاتي للأكراد وتبخّر خلال يومين!

ولم يكن ذلك ليحدث لولا أن تركيا اعتبرت مشروع الحكم الذاتي لأكراد سوريا تهديداً لأمنها القومي!

ولذلك دخلت تركيا معركة حاسمة بسلاحها وجيشها دعماً لوحدة سوريا

وهنا سأسأل بكل صراحة:

لماذا لا تشعر السعودية بأن تقسيم اليمن وتفتيته هو تهديدٌ لأمنها ولمستقبلها ولوحدتها هي قبل أي أحد!



ماهي العقدة التي تحكم موقفها تجاه اليمن الواحد الكبير؟

الإمارات في اليمن لعبت بالنار لسنوات لتقسيم اليمن وما تزال

وكنا نظن ونأمل أن الموقف السعودي مختلف

حتى فوجئنا بدعم الحكم الذاتي لحضرموت توطئةً للتقسيم والتفتيت!

أين الشرعية وما موقفها؟

أين مجلس النواب ورئيسه؟

واختتم:

مشغولون بالوظائف والتعيينات والمرتبات والتوازنات التافهة بينما تتفتت البلاد على أيديهم وتحت أنظارهم!

حضرموت سنام اليمن ومجده وتاريخه ودور رجاله

ولا يجوز ولا يُعقَل أن تواجه انفصالات خصميك بانفصالك أنت عن جسمك ونفسك!

ولا يجوز لجارٍ أن يسعى لتقطيع جسم جاره وتفتيت لحمه!

وإياكِ أعني واسمعي يا جارة!

حضرموت سنام اليمن الكبير!

وهي الأجدر بحمل رايته لا راية زقاقٍ ضيّق يقود لهاوية بلا قرار!

