شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق سعودي غير متوقع حول احداث حضرموت وعلاقته بالوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار الأكاديمي السعودي الدكتور نمر السحيمي إلى أن أي دعم علني محتمل لمحافظة حضرموت من قبل المطالبين بالدعم والمؤيدين لهم في المرحلة الراهنة من الأزمة اليمنية، يأتي انطلاقاً من إيمانهم بالوحدة اليمنية ومسايرة للاستراتيجية الإقليمية والدولية التي لا تزال تتعامل مع الشرعية اليمنية كرئيس اعتباري شرعي للجمهورية اليمنية الموحدة.

وأوضح الدكتور السحيمي أن "خصم طالب الدعم الحضرمي لن يكون إلا حامل المشروع الوطني الجنوبي فقط".

واعتبر الأكاديمي السعودي أن هذه النقطة تحديداً هي "سر ما لم يُعلن عن حقيقة ما حدث ويحدث في حضرموت!!"