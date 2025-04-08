شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المثانة لدى الرجال والنساء..ما أسباب المرض وأعراضه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ُعتبر مرض التهاب المثانة بمثابة عدوى تصيب المثانة، وهو النوع الأكثر شيوعاً من عدوى المسالك البولية خصوصاً لدى النساء، حيث عادةً ما تلتهب المثانة بعد ظهور عدوى بكتيرية في البول. المثانة عبارة عن كيس عضلي يخزن البول الذي تنتجه الكليتين، ويخرج البول من الجسم عبر أنبوب يُسمى مجرى البول. ويحدث التهاب المثانة عندما تنتقل البكتيريا إلى مجرى البول، وتسبب التهاب بطانة المثانة. أوضح موقع betterhealth" " الأسترالي أن التهاب المثانة يصيب غالبية النساء مرة واحدة أقلّه في حياتهن. رغم أن الالتهاب يسبب الألم والانزعاج، إلا أنه ليس خطيراً أو معدياً، ولا يمكن أن تنتقل العدوى من شخص إلى آخر. لكن العلاج ضروري حتى لا تتزايد العدوى، وتنتقل إلى عمق الجهاز البولي، وتصل إلى الكلى فتسبب التهاباً خطيراً يستدعي عناية طبية فورية إذ يمكن أن يسبب تلف الكلى أو حتى الفشل الكلوي. ما هي أعراض التهاب المثانة؟ يمكن أن يكون التهاب المثانة خفيفًا أو شديدًا، وتشمل أعراضه في الحالتين ما يلي: الرغبة المتكرّرة في التبول، ولو بضع قطرات فقط ألم حارق عند التبول بول برائحة قوية بول غائم أو دموي ألم في أسفل البطن وجود دم في البول التهاب المثانة عند النساء تُعتبر النساء في أواخر سن المراهقة وما فوق أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة، إذ يبلغ طول مجرى البول الأنثوي 4 سنتيمتر فقط، ما يتيح للبكتيريا الوصول بسهولة إلى المثانة. كما تؤثر الهرمونات الجنسية الأنثوية على الإفرازات المهبلية، مما يؤثر على قدرة البكتيريا على النمو والتكاثر. تُصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة خلال هذه الفترات من حياتهن: مراحل معينة من الدورة الشهرية الحمل مرحلة انقطاع الطمث بعد استئصال الرحم الكلي التهاب المثانة لدى الرجال وكبار السن يميل الرجال إلى الإصابة بالتهاب المثانة في وقت متقدم من حياتهم. وعندما تقتصر الأعراض على مشكلة تدفق البول، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في غدة البروستاتا. يُعد التهاب المثانة أمرًا شائعًا عند كبار السن، خاصةً إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية، كما قد تؤدي قساطر المثانة وبعض عمليات المسالك البولية أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المثانة. التهاب المثانة لدى الأطفال يجب دائمًا فحص المثانة لدى الطفل واستشارة الطبيب المختص، لأن الالتهاب قد يشير إلى حالة أكثر خطورة مثل الارتجاع البولي والتي تسببه مشكلة في صمام المثانة، حيث يتدفق البول نحو الكليتين

كانت هذه تفاصيل خبر التهاب المثانة لدى الرجال والنساء..ما أسباب المرض وأعراضه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.