شكرا لقرائتكم خبر عن نوع شهير من أنواع الشاي له فوائد عظيمه جدا ويغفل عنه الجميع ياريتني عرفته من زمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زحمة المشروبات الساخنة التي نستهلكها يومياً، برز في السنوات الأخيرة نجم لامع من الشرق الأقصى يحمل اسم “شاي الماتشا”. هذا المشروب الأخضر اللون الذي كان حكراً على الرهبان البوذيين في اليابان أصبح اليوم ظاهرة عالمية تنتشر في المقاهي وتتصدر قوائم المشروبات الصحية. فما هي قصة هذا الشاي السحري؟ وما الذي يميزه عن غيره من أنواع الشاي؟ وما فوائده الصحية التي جعلته محط أنظار الباحثين وخبراء التغذية؟ أصول تاريخية عميقة يعود تاريخ شاي الماتشا إلى القرن الثاني عشر الميلادي، عندما أحضره الرهبان البوذيون من الصين إلى اليابان. كان الرهبان يستهلكونه خلال فترات التأمل الطويلة لمساعدتهم على البقاء في حالة يقظة وتركيز . سرعان ما تحول هذا المشروب إلى جزء لا يتجزأ من الثقافة اليابانية، وخاصة في مراسم الشاي المعروفة باسم “تشانويو” التي تعكس قيماً عميقة في المجتمع الياباني . سر اللون الأخضر الزاهي يتميز شاي الماتشا بلونه الأخضر الفريد الذي يختلف عن الشاي الأخضر العادي. هذا اللون ناتج عن طريقة زراعة خاصة، حيث يتم تغطية نباتات الشاي قبل حصادها بحوالي 20-30 يوماً لتحجب عنها أشعة الشمس المباشرة . هذه العملية تزيد من إنتاج الكلوروفيل في الأوراق، مما يعطيها ذلك اللون الأخضر الداكن، ويزيد من محتواها من الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة . فوائد صحية مذهلة يتمتع شاي الماتشا بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعله مميزاً: مضادات الأكسدة القوية: يحتوي الماتشا على مضادات أكسدة أكثر بـ10-20 مرة من الشاي الأخضر العادي . هذه المضادات تحمي الخلايا من التلف وتقلل خطر الأمراض المزمنة. تعزيز صحة القلب: أظهرت الدراسات أن الماتشا يساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، مما يفيد صحة القلب . تحسين الوظائف الدماغية: بفضل مزيج الكافيين والثيانين، يحسن الماتشا الذاكرة والانتباه ووقت رد الفعل . المساعدة في إنقاص الوزن: يعزز الماتشا عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، حيث تشير الدراسات إلى أنه قد يزيد معدل حرق الدهون بنسبة 17-20% عند ممارسة الرياضة . حماية الكبد: يساعد الماتشا في إزالة السموم من الجسم ويحمي الكبد من التلف . تحسين المزاج والاسترخاء: يحفز الثيانين الموجود في الماتشا إنتاج موجات ألفا في الدماغ، مما يعزز الاسترخاء دون النعاس .

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