شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة طيار أمام مسجد بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عن العثور على جثة طيار بعدن . وقال المصدر : عثر على الطيار قاسم عبدالملك وقد فارق الحياة .

واضافوا : تم ايجاد جثة الطيار أمام مسجد العيدروس حيث وافته المنية امام المسجد بالشيخ عثمان . واختتموا : الطيار هو من أبناء المعلا و أحد أبرز الكوادر الجنوبية . من رائد الجحافي



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