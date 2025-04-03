شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هوية الرجل الذي مات وهو يحتضن طفله في إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن هوية الرجل الذي توفى وهو محتضن لطفله في محافظة اب . وبحسب المصادر فان الرجل يدعى ياسر البكار توفى امام احد المنازل وهو محتضن طفله في اب بينما لايعلم بان والده توفى.

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