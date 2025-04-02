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عدن - ياسمين التهامي - “لو دخلته بيتك هيموت عيالك!!”.. نوع من انواع المكسرات تعرف عليه قبل فوات الأوان… ماتجيش تقول مكنش أعرف ؟! صلاح زيدان منذ 5 ساعات تصنيف منوعات تُعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة الأساسية التي تساهم في صحة الجسم، وبينما رغم أنها تبدو وجبة جاهزة، إلا أن هناك طرقًا خاطئة في تناولها يمكن أن تضر بالصحة، ولذلك، من المهم أن نكون واعين عند اختيار المكسرات. اهم النصائح عند اختيار الجوز الجوز هو خيار ممتاز يُنصح بتناوله، فقد استخدمه البشر لقرون، وذلك لاحتوائه على مواد غذائية هامة، ولكن، يجب الانتباه إلى كيفية تحضيره؛ حيث يتطلب إزالة اللحم من القشرة ونقعه للتخلص من المواد الضارة، وبينما عندما يتحول لونه إلى البني، يصبح جاهزًا للأكل، كما أن هذا النوع من المكسرات غني بالبروتينات والدهون الصحية، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور. اهم النصائح عند اختيار البندق إذا كنت من عشاق الحلويات المحتوية على البندق، فأنت محظوظ، فمن الممكن أن تعتبر البندق أيضًا خيارًا صحيًا، إذ تحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل A و B، فضلاً عن الألياف الغذائية، فهى تساهم البندق في تحسين مستويات الكوليسترول في الجسم، حيث تزيد من الكوليسترول الجيد وتخفض الكوليسترول السيئ، وفي الختام، عند اختيار المكسرات كوجبة خفيفة، يجب أن تكون واعيًا للطريقة التي تتناولها بها، فباختيار المكسرات الصحيحة وتحضيرها بشكل مناسب، يمكنك تعزيز صحتك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ في الوقت نفسه

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